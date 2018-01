Agrigento, grave incidente sulla SS 640: un morto e due feriti

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri lungo la strada statale 640 e precisamente nella bretella che collega la statale con il bivio per Favara e Aragona.

Il bilancio del disastroso sinistro è tragico: un morto e due feriti. A prendere la vita stato Michele Palumbo, 68enne originario di Casteltermini, carpentiere da un po’ di tempo in pensione e che ultimamente si dedicava al suo appezzamento di terreno.

Secondo i primi rilievi, pare che l’uomo fosse a bordo di una Peugeot 206 che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte facendolo sbalzare fuori dall’ abitacolo.

Nonostante sia stato impiegato l’elisoccorso del 118 per velocizzare il trasporto dell’uomo al nosocomio, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Durante il violento urto sono rimaste ferite inoltre le due donne che erano con lui, di 46 e 42 anni, una delle quali era alla guida dell’auto, e che sono state trasportate all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Di Pietro Geremia