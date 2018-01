Agrigento, rimasti bloccati in ascensore la notte di San Silvestro: 4 persone sporgono denuncia

Connect on Linked in

Brutta disavventura per 4 persone di Raffadali rimasti bloccati in ascensore.

I quattro, la notte di San Silvestro, dopo aver parcheggiato l’auto erano entrati dentro l‘ascensore del parcheggio pluripiano di via Empedocle ad Agrigento per salire in superficie ma sono rimasti bloccati all’interno rimanendovi per circa 30 minuti.

A nulla sono valse le urla di aiuto perchè in quel momento all’interno dell’edificio non vi era personale, poi dopo alcuni minuti un passante è riuscito a sentire le urla provenienti dall’interno dell’ascensore e così ha potuto chiamare le forze dell’ordine che hanno successivamente chiamato i pompieri che hanno provveduto a liberare i 4 malcapitati che, dopo essersi ripresi dallo spavento, hanno deciso di formalizzare una denuncia su quanto accaduto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato