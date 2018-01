Agrigento, venerdì 25 Gennaio Amnesty International in Piazza per Giulio Regeni

Connect on Linked in

La delegazione agrigentina di Amnesty International sarà in piazza ad Agrigento il 25 gennaio dalle 17:30 a Porta di Porte per ricordare la morte del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni avvenuta due anni fa.

Per la seconda volta infatti è stata organizzata l’iniziativa aperta a tutti coloro che vogliono manifestare affinché sia fatta piena luce su quanto è realmente accaduto in Egitto.

Amnesty International Italia – gruppo 283 di Agrigento quindi, vuole ricordare ancora come in questo secondo anniversario di lutto e di domande è indispensabile non consegnare Giulio alla memoria, rinunciando a chiedere la verità anche per rispetto alla famiglia Regeni che da 24 mesi non riesce ad ottenere la verità dalle autorità egiziane.

“Noi proseguiamo a coltivare una speranza: che quell’ insistere giorno dopo giorno a chiedere la verità, quelle iniziative che quotidianamente si svolgono in Italia e non solo producano il risultato che attendiamo: l’accertamento delle responsabilità per la sparizione, la tortura e l’uccisione di Giulio. Quella verità la deve fornire il governo egiziano e deve chiederla con forza quello italiano – ha dichiarato in una nota ufficiale Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia.

Qui la locandina dell’evento: https://www.facebook.com/events/158194964834387/

Di Pietro Geremia