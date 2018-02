Caltagirone, nigeriano si reca davanti ad una scuola e si masturba: arrestato

Arrestato dai carabinieri della compagnia di Caltagirone con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico e corruzione di minorenne.

E’ questo quanto successo ad un nigeriano di 25 anni, clandestino senza fissa dimora, che, a quanto pare, si sarebbe recato nel pomeriggio di ieri nei pressi di una scuola nel centro di Caltagirone dove avrebbe calato i pantaloni per poi masturbarsi davanti a dei bambini di età compresa tra i i sei e i dodici anni.

Il fatto è avvenuto in via San Gregorio nei pressi dell’istituto d’arte e ceramica e ha dunque previsto l’intervento dei militari, su segnalazione al 112 di una delle mamme dei ragazzini, i quali hanno dovuto faticare non poco per evitare il peggio e sottrarre l’extracomunitario alle ire di alcuni papà che stavano per scagliarsi contro il giovane e sicuramente non per stringergli la mano.

Successivamente all’arresto e alle formalità di rito, il nigeriano è stato trasferito presso la casa circondariale di Caltagirone.

Di Pietro Geremia