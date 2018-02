Caltanissetta, morte sospetta pensionata: prosciolti nove medici dell’ospedale Sant’Elia

Print This Post

Non ci sarebbero elementi per poter accertare le responsabilità da parte dei medici in merito alla morte di una pensionata di Caltanissetta ricoverata all’ospedale Sant’Elia a seguito di un incidente stradale.

La procura ha archiviato le accuse rivolte a nove medici tirati in ballo per la morte in ospedale della donna.

Le contestazioni non avrebbero trovato i dovuti riscontri e per questo motivo il processo non è andato avanti.

Sotto accusa erano finiti nove sanitari di due reparti differenti dell’ospedale “Sant’Elia”.

Archiviati anche i procedimenti disciplinari a carico dei medici. Continua invece l’azione giudiziaria nei confronti di un dipendnete di Caltaqua che era alla guida del furgone che ha investito l’anziana successivamente deceduta in ospedale.