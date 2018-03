Canicattì, 10 studenti della Verga andranno alle semifinali della “Hippo Competition”

Connect on Linked in

Ben 10 studenti dell‘istituto comprensivo “Verga” di Canicattì andranno alla semifinale della 6° edizione della competizione internazionale “Hippo Competition”, una sfida che ha come scopo quello di promuovere l’apprendimento della lingua inglese e la cooperazione tra insegnanti a livello globale. Nel dettaglio, gli studenti Maria Elena Augello, Carla Cupani, Aurora Giardina, Aurora Morreale, Alice Fiorello, Valeria Nobile, Sophia Di Gioia, Giorgia Paci, Beatrice Russello e Antonino Taibi, hanno superato la fase preliminare ad Alcamo in cui anno sostenuto un listening test e un reading test su tre livelli di difficoltà svolta il 17 febbraio scorso a cui hanno partecipato altri 76 alunni per un totale di 86. “Siamo felici del risultato ma non abbandoniamo la speranza di accedere alla finale di Jesolo, per poterci confrontare con studenti di tutto il mondo, provenienti anche da Russia, Mongolia, Sudafrica, Pakistan e Turchia” – ha dichiarato la preside Corsello. Il progetto è stato coordinato dal dirigente scolastico Maria Ausilia Corsello con le docenti Claudia Mantione, Grazia Di Fazio, Antonia Rizzo, Piera Lauricella e Maria Modesta Musso.

Di Pietro Geremia