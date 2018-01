Canicattì, chiesto risarcimento danni per una rottura del femore subita all’ospedale

Print This Post

Ulteriori guai per l’Asp di Agrigento. Un uomo ricoverato presso l’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì infatti, ha sporto denuncia all’azienda sanitaria agrigentina in quanto nel giugno del 2015 è scivolato mentre si accingeva ad utilizzare i servizi igienici, “a causa dell’ingresso del bagno sbarrato da varia attrezzatura abbandonata sul pavimento”. La violenta caduta a terra dunque, ha causato all’uomo una frattura scomposta del femore diagnosticata dall’ospedale di Caltanissetta dove il paziente, che quindi era già ricoverato , è stato trasferito in ambulanza.

Il 22 gennaio avrà luogo l’udienza davanti al giudice del tribunale di Agrigento a cui il legale dell’uomo ha inoltrato richiesta di risarcimento danni per 142.058 euro. La difesa dell’azienda sanitaria provinciale è stata affidata ad un avvocato esterno all’ente.

Di Pietro Geremia