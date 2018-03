Canicattì, da lunedì 5 marzo in pagamento i buoni libro 2013/2014

Print This Post

Dal prossimo 5 marzo, lunedì, saranno in pagamento i buoni libro Scuola Media e 1° anno Superiori per l’anno scolastico 2013/2014, al momento solo per i cognomi che vanno dalla lettera A alla lettera F.

Ne informano la città il sindaco, Ettore Di Ventura, l’assessore alle Finanze, Angelo Messina e l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Katia Farrauto.

Gli interessati potranno riscuotere il bonus spettante recandosi, forniti di un valido documento di riconoscimento, alla sede della Tesoreria Comunale, Banca Unicredit.

Per avere chiarimenti su eventuali disguidi che possono bloccare il pagamento, ci si dovrà rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione sito nella sede comunale di Palazzo Stella al 2° piano.