Canicattì, omicidio Marco Vinci: chiesta la scarcerazione per Lodato

A pochi giorni dalla comparizione presso il giudice dell’udienza preliminare Alfonso Malato, il legale difensore del pregiudicato Daniele Lodato, accusato di aver ucciso a coltellate lo scorso 17 giugno davanti a un pub di Canicattì sito in Piazza Dante il ventiduenne Marco Vinci, ha chiesto la scarcerazione del suo assistito e la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

“In sette mesi di detenzione ha mostrato ravvedimento, partecipando anche a programmi di trattamento in carcere e non si ravvisano più le esigenze di custodia cautelare in considerazione del fatto che le indagini sono da tempo concluse ed è già stato fissato il processo” ha dichiarato il difensore Angela Porcello.

Il processo che ha ad oggetto la traumatica vicenda che ha indignato e scandalizzato un intero paese, è stato fissato per il 12 marzo seguendo la strategia difensiva di scegliere il giudizio abbreviato ed evitare un dibattimento in Corte di Assise.

Di Pietro Geremia