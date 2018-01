Canicattì, omicidio Marco Vinci: giudizio immediato per Daniele Lodato

Print This Post

Come riporta il quotidiano La Sicilia, Daniele Lodato andrà a giudizio immediato.

E’ questo quanto disposto dal Gip del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella in merito all’omicidio del 22enne Marco Vinci avvenuto nella notte del 18 giugno scorso in piazza Dante, nelle vicinanze della chiesa di San Domenico.

Un delitto che sconvolse l’intera città di Canicattì e non solo suscitando nella popolazione proteste per una maggiore sicurezza, appelli clericali ad una rinnovazione della bontà d’animo oramai quasi smarrita dai giovani e la proposta di una medaglia al merito civile per lo stesso Vinci.

La prima udienza del processo è stata fissata per il 9 marzo dinanzi la Corte d’Assise del tribunale di Agrigento in cui il legale di Lodato, l’avvocato Luisa Di Fede, potrà chiedere riti alternativi.

La parte civile invece sarà rappresentata dall’avvocato Santo Lucia.

Di Pietro Geremia