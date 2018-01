Canicattì, progetto Paolo Borsellino: convegno sul tema “Prospettive locali del Servizio Civile” (Foto)

Print This Post

Si è tenuto ieri, presso il centro studi Futura di Canicatti, un convegno sul tema “Prospettive locali del Servizio Civile” organizzato nell’ambito del progetto intitolato “Paolo Borsellino” la cui referente locale è la Dr.ssa Nadia Giardina, responsabile della comunità alloggio “Edera”.

Il convegno ha avuto come tema la legalità e la cittadinanza attiva ed è stato organizzato dai volontari che operano nella comunità : Ilenia Aquilino, Dafne Martina Di Vincenzo, Giuseppe Farrugio, Klizia Tedesco e Alice Verducci.

All’iniziativa ha partecipato l’assessore Katia Farrauto che si è intrattenuta con i responsabili della comunità ed ha incontrato alcuni dei migranti ospitati.

“I ragazzi sono stati molto entusiasti di questa iniziativa – commenta Nadia Giardina, organizzatore locale del progetto – che valorizza l’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture diverse. Il convegno nasce nell’ambito del progetto intitolato all’eroe e martire della mafia Paolo Borsellino, e interviene nel settore dell’educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva nell’ambito dell’impegno profuso in favore delle politiche giovanili. Il mio ruolo è quello di accompagnare in modo continuativo e stabile i giovani volontari nella loro attività prevalente in modo che i ragazzi che operano nella comunità abbiano un punto di riferimento e una guida nel lavoro quotidiano”.

Nell’ambito del settore della cittadinanza attiva e della legalità, specialmente in favore dei giovani, il centro studi “Futura” opera da anni con forte determinazione.