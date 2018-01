Canicattì, pulizia strade: il nuovo calendario in vigore dal 27 gennaio

Print This Post

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato da parte del comune di Canicattì, in merito al nuovo elenco e calendario, in vigore dal 27 gennaio 2018, relativo alla pulizia delle strade del centro urbano.

Di seguito il comunicato integrale:

Con Ordinanza Sindacale n°. 9/2018, l’Amministrazione Comunale ha ampliato le zone della città soggette allo spazzamento programmato e periodico delle strade.

L’atto va ad integrare le precedenti OO.SS. n. 188/2017, 196/2017, 200/2017 e 207/2017 e prevede che dalle 5,30 alle 8,30 e comunque fino alla conclusione della pulizia delle strade, per poter consentire l’intervento delle spazzatrici della Società d’Ambito “Dedalo Ambiente AG 3 S.p.A.”, è vietata la sosta nelle seguenti vie su ambo i lati con rimozione forzata nei giorni:

Ogni lunedì feriale, a decorrere dal 29/01/2018, saranno interessati via Brancati e parco delle Rimembranze; Ogni martedì feriale, a decorrere dal 30/01/2018, sono interessate le vie Togliatti, Maiorana, Germania, Guareschi, Talercio, Italia, Moro.

Ogni mercoledì, a partire dal 31/01/2018, le attività di spazzamento riguarderanno v. S.Pancrazio, Mozart, Rissolati, Brasso, Nenni, P.S. Mattarella, Brucculeri, Fleming, Archimede, Fermi, Lussu, Amendola, Mascagni, Vivaldi, Perosi, Olanda, Belgio, Francia, Boito, Briola.

Ogni sabato feriale, a decorrere dal 27/01/2018, ad integrazione delle vie già previste dai predetti atti, verrà effettuato lo spazzamento in via Cirillo (tratto compreso tra la Verga e via C.Battisti).

Questo il calendario aggiornato in vigore dal 27 gennaio 2018

Giorno O.S. Strade interessate allo spazzamento programmato

SABATO 188/2017 Toscana, Caltanissetta, Piemonte, Friuli, Umbria, Kennedy, Palermo, Brescia, Lombardia. Boccaccio, Paolo VI, Barone Lombardo, Corsello

196/2017 Puglia, anello esterno Largo Aosta, Oliveti, Cap.Maira, Ten.col. La Carrubba

200/2017 Piave

207/2017 Diaz (tratto compreso tra la v.P.Micca e la v. R.De Felice), Enrico Toti, Fanin, Silone, Giovanni Paolo I, corso Garibaldi

9/2018 Cirillo (tratto compreso tra la Verga e via C.Battisti).

LUNEDI’ 188/2017 Marche, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Pescara, Reg. Siciliana, Lazio, Lecce, Sardegna, Gucciardini, Borsi, Nuoro, La Malfa, Galvaligi, Musco, Matteotti, Lenin, Allende, Maria Burgio

196/2017 C.Menotti, Sabaudia, Birago, Garilli

200/2017 Ciarrocco e Augello

207/2017 Ferrucci, Cattaneo, Manara, Cairoli, Massimo D’Azeglio, Tenente Rao, Magrì

9/2018 Brancati e parco delle Rimembranze

MARTEDI’ 196/2017 v.le della Vittoria (tratto compreso tra la via Botta e la via G.Saetta), P.P.Pasolini, V. De Sica, Vanoni, Mons.Ficarra

207/2017 Sergio Leone, San Vincenzo, San Diego, San Francesco, Sant’Antonio, Santa Chiara, Santa Gemma

9/2018 Togliatti, Maiorana, Germania, Guareschi, Talercio, Italia, Moro

MERCOLEDI’ 200/2017 Lincoln, Gen. Giangreco, Pistelli, Einaudi, Nigra, Gramsci, Giolitti, Meda, Papa Pio XII, Don Sturzo, Generale Dalla Chiesa, G.Amella, Papa Giovanni XXIII

207/2017 Turati, Sorelle Sciabbarrasi, Don Alberioni, San Biagio, Sant’Orsola

9/2018 S.Pancrazio, Mozart, Rissolati, Brasso, Nenni, P.S. Mattarella, Brucculeri, Fleming, Archimede, Fermi, Lussu, Amendola, Mascagni, Vivaldi, Perosi, Olanda, Belgio, Francia, Boito, Briola.

Gli agenti della Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono stati incaricati di vigilare su eventuali trasgressioni che verranno perseguite secondo i termini di legge.