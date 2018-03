Canicattì, sequestrati arancini e panelle trasportati su mezzo non idoneo

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri i poliziotti del distaccamento Stradale di Canicattì sono riusciti a beccare lungo la statale 115 un furgone non idoneo al trasporto di alimenti refrigerati carico di surgelato composto da arancini, panelle e patatine da friggere. Il veicolo bloccato dalla forze dell’ordine infatti, era privo di dispositivi per poter garantire il mantenimento della temperatura motivo che ha fatto scattare al conducente una multa di circa mille euro. Una volta fermato quindi, è stato richiesto l’intervento dei medici dell’Asp per un controllo della merce i quali, per via della non commestibilità degli alimenti data l’interruzione della catena del freddo, ne hanno disposto il sequestro amministrativo e la successiva distruzione.

Di Pietro Geremia