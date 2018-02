Canicattì, tentata rapina in via Milano: presa di mira una tabaccheria

Print This Post

Ancora una rapina a Canicattì. Ad essere presa di mira è stata una tabaccheria di via Milano.

Il rapinatore, con il volto travisato da una sciarpa, è entrato in azione intorno alle 20.30 dopo aver atteso fuori che andassero via tutti i clienti, come si evince dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza esterne.

L’uomo, entrato in azione, ha minacciato il titolare con un grosso coltello da cucina, con una lama di almeno 20 centimetri. Il titolare ha reagito contrastando il rapinatore con un bastone.

La reazione ha disorientato il malvivente che è andato via senza bottino. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di Canicattì.