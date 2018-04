Catania, panico in hotel: malviventi rapinano reception con coltello da macellaio

Print This Post

Come in Ocean’s 13, ma con un piano molto più pragmatico, due giovanissimi malviventi, entrambi con il volto travisato, hanno fatto irruzione a sorpresa all’interno del King House Hotel di Fondachello di Mascali, impugnando un grosso coltello da macellaio e terrorizzando il personale della reception.

L’episodio è accaduto intorno alle 20:30 dove i due rapinatori con mossa fulminea hanno scavalcato il bancone arraffando il denaro in cassa, circa 200 euro, trafugando poi una trentina di pacchetti di sigarette di varie marche per poi fuggire via a piedi, dileguandosi.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Giarre, intervenuti tempestivamente, i quali hanno preso possesso delle immagini del sistema di video sorveglianza dell’albergo, nel tentativo di ottenere elementi investigativi utili alle indagini.

Di Pietro Geremia