Catania, scontro frontale tra due auto: deceduto un passeggero

Connect on Linked in

Un grave incidente stradale ha fatto perdere la vita al passeggero di una delle due automobili che si sono scontrate nella provincia di Catania.

Nel dettaglio, pare che, per cause ancora da chiarire, una persona sia deceduta in seguito al violento impatto tra due autovetture avvenuto nel chilometro 82,650 della Strada Statale 192 della “Valle del Dittaino“, in contrada Junghetto.

Subito dopo il tragico sinistro, immediatamente sono accorsi i sanitari del 118 i quali hanno tentato disperatamente di rianimare la vittima dell’incidente ma purtroppo per lei non c’è stato più nulla da fare.

Le forze dell’ordine si stanno occupando dei rilievi per stabilire con esattezza la dinamica di quanto accaduto mentre le squadre dell’Anas si sono occupate della gestione del traffico chiudendo temporaneamente il tratto interessato in entrambe le direzioni di marcia.

Di Pietro Geremia