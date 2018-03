Catania, sequestrato centro massaggi cinese a luci rosse

Print This Post

50 euro per 60 minuti e 30 euro per 30 minuti. Erano queste le tariffe che clienti stranieri e italiani pagavano per avere un massaggio con prestazione sessuale finale presso un centro estetico a luci rosse sequestrato da parte degli uomini del commissariato Borgo-Ognina di Catania.

Il locale inoltre, di proprietà di una cinese denunciata per sfruttamento della prostituzione e false attestazioni a pubblico ufficiale, aveva al suo interno dei lavoratori stranieri, che non avevano un titolo attestante la professione di massaggiatori, senza permesso di soggiorno e risultava inoltre sprovvisto di autorizzazione comunale.

Durante le operazioni sono stati sequestrati anche 4 telefoni cellulari le cui utenze telefoniche rimandavano a siti escort-trans.

Di Pietro Geremia