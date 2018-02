Godrano, sorpresi nella riserva di caccia cercano di scappare dopo l’alt dei carabinieri: tre arresti

Print This Post

Nella nottata i carabinieri della stazione di Godrano hanno arrestato in flagranza di reato di M.G. 39 enne di Ficarazzi, R.C. 30 enne di Bagheria e V.C. 19enne di Ficarazzi con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.

In seguito ad un servizio mirato, finalizzato al contrasto del fenomeno del bracconaggio all’interno della riserva naturale del bosco di Ficuzza, in località Quattro Finaiti, i carabinieri hanno notato un fuoristrada che stava procedendo a bassa velocità, a quel punto decidevano di fermare il veicolo per controllare gli occupanti.

Improvvisamente il conducente del mezzo cercava dapprima di speronare l’auto dei carabinieri e poi si dava alla fuga all’interno della riserva. Dopo oltre mezzora di inseguimento i tre uomini sono stati bloccati dai militari che, nel corso della perquisizione veicolare hanno trovato un fucile da caccia (regolarmente detenuto) con due colpi in canna.

Tutti e tre sono stati arrestati e collocati nelle camere di sicurezza della stazione di Misilmeri in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Termini Imerese. Gli arresti sono stati convalidati e per il solo M.g. è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.