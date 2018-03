Noto, ragazze minorenni si picchiano per ragazzo conteso

Connect on Linked in

Botte da orbi sono volate nella giornata di ieri tra due ragazze minorenni di Noto per via di un ragazzo conteso. A quanto pare, per motivi ancora da chiarire, due adolescenti sarebbero venute alle mani per via di incomprensioni relative ad un amico in comune.

Secondo i primi accertamenti, sembra che la dinamica sia iniziata dapprima una accesa discussione per poi passare alla maniere forti che hanno portato una delle due a finire in ospedale.

Giunti al nosocomio, i genitori della ragazza ferita hanno chiamato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto per denunciare l’aggressione. Sono quindi in corso gli accertamenti volti ad identificare la giovane che non era presente sul posto.

Di Pietro Geremia