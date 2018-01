Palermo, cinghiale entra in una scuola: abbattuto dalla forestale

Print This Post

Un episodio senza dubbio bizzarro è avvenuto nella borgata palermitana di Tommaso Natale.

I collaboratori scolastici e la vicepreside della scuola Antonino Caponnetto in via Socrate infatti, hanno avuto la spiacevole visita di un cinghiale, che è entrato nel giardino e poi ha sfondato una porta, scorrazzando per la struttura. “L’animale ha sfondato la porta a vetri ed è entrato a scuola – racconta incredula la vicepreside Carola Butera – ha aggredito un collaboratore ferendolo alla gamba e ad un altro ha strappato i jeans.

Poi ha continuato ha a scorrazzare per tutto l’istituto. Intanto abbiamo chiamato tutti carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco, forestale. In mattinata sono arrivati i veterinari dell’Asp dell’istituto zoo profilattico che gli hanno sparato e l’hanno abbattuto”.

Fortunatamente per il collaboratore scolastico si è trattato solo di una piccola ferita medicata sul posto direttamente dai soccorritori del 118. I carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno infine presidiato la scuola per tutta la mattinata, mentre il cinghiale invece è stato abbattuto da un tiratore della Forestale.

Di Pietro Geremia