Palermo, parenti del bambino morto di meningite: “Vogliamo sapere se si poteva salvare”

Connect on Linked in

Continua il dolore per i parenti del bambino di 14 mesi morto mercoledì scorso all’ospedale dei Bambini di Palermo per via di una sepsi meningococcica fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Un dolore che si porta dietro un’infinità di domande, tra cui quella se il povero bimbo avrebbe potuto salvarsi. A sfogarsi con i cronisti per la tragica perdita è infatti la nonna Vittoria che con le lacrime agli occhi dichiara:

“Vogliamo sapere cos’è successo, perchè mio nipote si poteva salvare, poteva essere qui con noi ancora a giocare”. La famiglia del bambino quindi, intende fare un esposto alla procura per capire le cause e le decisioni che hanno portato i medici a dimettere il fanciullo dal “Buccheri La Ferla”, dove sarebbe stato curato per un trauma cranico, e successivamente portato all’ospedale dei Bambini.

Di Pietro Geremia