Palermo, piazza microcamera nel bagno delle donne: denunciato un uomo

“Mi piace spiare le donne” è questa la risposta che avrebbe dato agli agenti di polizia, un uomo sposato e padre di due figli, che è stato denunciato per aver piazzato una microcamera sotto al lavandino della toilette del negozio H&M, in via Ruggero Settimo a Palermo.

Lo scopo era quello di riprendere le donne che usufruivano del bagno.

Il servizio di sicurezza dell’esercizio commerciale si era insospettito poichè l’uomo, da diversi giorni, alle 16 e alle 19 si recava nel bagno del negozio uscendo poi senza fare acquisti.

I vigilantes, scoperta l’apparecchiatura installata, hanno subito avvertito la polizia.

Nel corso della perquisizione in casa dell’uomo, i poliziotti hanno trovato, in un computer, alcuni file video che dovranno essere analizzati.

L’uomo è stato denunciato.