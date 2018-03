Palermo, ragazzo di colore scambiato per mendicante: cacciato dal bar

Connect on Linked in

“Sono stato cacciato fuori da un bar a Palermo perché sono nero e un nero non si può permettere di sedersi perché secondo il signore tutti i neri sono dei mendicanti che chiedono l’elemosina”.

E’ questa la lamentela messa sul proprio profilo Facebook da parte di Yacoub Said, studente al corso di laurea di Scienze del Turismo. Il giovane infatti, pare che non appena entrato in un bar del centro storico, sia dapprima stato scambiato per un mendicante e successivamente fatto uscire perché appunto di colore.

“Mi sento sdegnato dopo che ho vissuto in questa città per tanti anni e quello che ho fatto per questa città, grazie” – ha proseguito Said. Il gestore del bar, una volta saputo a pieno la vicenda, si è difeso dichiarando che il cameriere pensasse che il ragazzo fosse un mendicante che voleva vendere della merce ai clienti. “Solo dopo abbiamo capito che era un cliente.

Siamo davvero dispiaciuti per questa vicenda. Non siamo razzisti, lo ribadisco. Solo che a volte capitano cose sgradevoli” – conclude il gestore del bar.

Di Pietro Geremia