Ancora un pedone ferito in un incidente stradale a Palermo. Un uomo, per cause ancora da accertare, è stato investito in via Alcide De Gasperi a Palermo.

Arrivati subito i soccorsi del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Villa Sofia dove è giunto in gravi condizioni.

Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato