Palermo, Vittorio Brumotti aggredito nel quartiere Zen: un colpo di pistola perfora la portiera dell’auto

Brutta avventura oggi pomeriggio a Palermo per Vittorio Brumotti e la troupe del tg satirico di Mediaset “Striscia la Notizia” aggrediti nel quartire Zen di Palermo con sassi e anche con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell’auto durante un’inchiesta sulla droga.

Brumotti si era recato a Palermo per portare avanti un servizio mirato a smascherare i pusher che operano nel quartiere denominato Zona espansione nord meglio conosciuto come Zen.

L’inviato di striscia ed i suoi operatori , appena scesi dall’auto, sarebbero stati aggrediti da alcune persone che hanno iniziato a lanciare sassi contro la troupe.

E’ stato sparato anche un colpo di pistola che ha perforato la portiera posteriore dell’auto.

Da un balcone di un’abitazione inoltre, è stato lanciato un blocco di cemento che è finito sul tetto dell’auto sfondandolo. Brumotti e i suoi collaboratori sono riusciti a mettersi in salvo solo grazie all’intervento della Polizia e dei Carabinieri e non hanno riportato ferite. Il servizio andrà in onda prossimamente su Striscia la notizia.