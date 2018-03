Piazza Armerina, nascondeva droga nella gabbia del coniglio: arrestato 33enne

Connect on Linked in

Un nascondiglio per la droga decisamente bizzarro è stato scoperto da parte dei carabinieri di Piazza Armerina in collaborazione con il nucleo cinofili di Nicolosi nel corso di una serie di perquisizioni finalizzate alla repressione del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini dell’arma infatti, hanno arrestato il pregiudicato 33enne di Barrafranca A.D.A. con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’uomo infatti, sono stati trovati in appartamento ben 1,5 chilogrammi di marijuana, suddivisa in due grosse confezioni e in ulteriori cinque più piccole da 100 grammi ciascuna, nascosta all’interno di una gabbia per conigli e con un valore di circa 10 mila euro.

A scoprire quello che per lo spacciatore doveva essere un nascondiglio geniale, è stato il cane poliziotto Ivan, il cui intervento è stato quindi determinante per scovare la sostanza stupefacente. Dopo l’arresto e le formalità di rito A.D.A. è stato trasferito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, nel carcere di Enna.

Di Pietro Geremia