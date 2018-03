Ragusa, scappano via dopo l’alt della polizia: inseguiti, raggiunti e multati

Connect on Linked in

Gli agenti di una volante della Polizia durante un posto di blocco hanno arrestato 2 uomini.

La volante era ferma in via Lagrange a Ragusa quando, dopo aver notato 2 uomini all’interno di una Volkswagen Golf gli agenti hanno deciso di avvicinarsi per un controllo.

L’uomo, G.L. 29enne al posto di guida, dopo aver visto l’avvicinamento degli agenti, mette in moto e fugge via. Da lì ne consegue un inseguimento durato parecchi minuti durante i quali, i fuggitivi, vedendosi alle calcagna la macchina della polizia, hanno cercato di seminarla facendo un’inversione nell’incrocio di contrada Dicchiara ma, dopo un pò gli agenti sono riusciti a raggiungerli.

I controlli hanno rivelato che il 29enne era privo di patente e in più il mezzo era in stato di fermo amministrativo. Il 29enne successivamente è stato arrestato per guida pericolosa in stato di ebrezza e in uso di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di sigilli, mentre il passeggero, V.S. minorenne di Comiso, veniva condotto al padre.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato