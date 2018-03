Sciacca, operatori del 118 aiutano una donna a partorire in casa

Print This Post

Un’operazione di certo fuori dagli schemi quella messa in atto da parte di una equipe di soccorritori del 118 di Sciacca nella giornata di ieri.

Gli operatori del soccorso infatti, hanno assistito una donna al nono mese di gravidanza aiutandola a partorire all’interno della sua stessa abitazione, situata in una zona di campagna lontana dal centro abitato.

Nel dettaglio, sentendo le prime contrazioni la donna avrebbe telefonato al 118 il cui intervento è stato pressoché fulmineo, ma data l’estrema urgenza del caso che avrebbe fatto rischiare una sofferenza fetale, il medico in servizio sull’ambulanza, aiutato dall’infermiera e dall’autista soccorritore, ha optato quindi per far nascere la bambina direttamente sul posto.

Dopo il travaglio, è quindi venuta alla luce la piccola Marisol col peso 3 kg e 50 grammi che, insieme alla madre, è stata trasportata al reparto Maternità dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Di Pietro Geremia