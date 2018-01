Sicilia, A19 Palermo Catania: panico in autostrada per un pensionato contromano

Print This Post

Mezzo sequestrato, patente revocata e multa da duemila euro per un pensionato sessantacinquenne di Serradifalco sorpreso a guidare contromano sull’autostrada Palermo-Catania.

Non ha avuto il tempo di percorrere un lungo tragitto in senso contrario perché proprio in quei frangenti sul posto stava transitando una pattuglia della Polstrada nissena che ha evitato che l’uomo, con la sua disattenzione, provocasse tragici incidenti stradali.

L’uomo, ancora visibilmente agitato, ai poliziotti che sono riusciti a fermarlo e bloccarlo non è stato nelle condizioni di poter fornire spiegazioni plausibili sul perché avesse imboccato contromano l’A-19 con direzione Palermo.

Ancora non aveva avuto la percezione dei rischi che poteva far correre con la sua disattenzione.

Fonte: Stefano Gallo – Gds.it

Foto d’archivio Ansa.it