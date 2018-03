Sicilia, controlli nelle Madonie: scattano denunce e sequestri

Print This Post

I carabinieri della compagnia di Petralia Sottana hanno svolto tra il 27 febbraio e la tarda serata di giovedì, un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere che ha riguardato soprattutto i Comuni di: Bompietro, Polizzi Generosa, Alimena, Castellana Sicula, Gangi e Petralia Soprana.

L’attività svolta dal personale delle stazioni unitamente agli equipaggi dell’Aliquota Radiomobile ha permesso di ottenere i seguenti risultati:

Un soggetto di Petralia Soprana, denunciato per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, in quanto nel corso di una perquisizione domiciliare, eseguita dai militari della locale Stazione, veniva trovato in possesso di 60 grammi circa di marijuana;

Tre persone di Alimena deferite in stato di libertà alla Procura di Termini Imerese per abusivismo edilizio, in quanto gli accertamenti svolti dalla locale Stazione hanno consentito di verificare che gli stessi avevano realizzato in modo illecito, presso alcuni immobili di loro proprietà, alcune opere edilizie;

Tre persone denunciate a piede libero dai militari delle Stazioni di Gangi e Polizzi Generosa in quanto gli stessi in più occasioni pascolavano arbitrariamente gli animali all’interno di fondi appartenenti ad altri privati;

Un soggetto, residente a Palermo, veniva fermato durante un posto di controllo a Castellana Sicula dai Carabinieri del locale Comando e nel corso della perquisizione svolta all’interno del veicolo, veniva trovato in possesso di tre coltelli a serramanico e vari arnesi da scasso;

Una persona denunciata a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto fermato da un equipaggio della Radiomobile, a seguito del controllo eseguito prima con il pre-test ed a seguire con l’etilometro, veniva trovato con un tasso alcolemico di 1.51 g/l, superiore al limite consentito;

Tre giovani segnalati amministrativamente alla Prefettura quali assuntori, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90 e contestualmente venivano stati sequestrati complessivamente 5 grammi circa di marijuana;

Identificate 180 persone e controllati 150 veicoli;

Elevate nr. 30 contravvenzioni al Codice della Strada, tra le quali nr. 7 per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e 3 per uso del telefono cellulare durante la guida, per un importo complessivo di 4.975 €, ritirate 6 patenti di guida, 2 carte di circolazione e sequestrato un veicolo privo di copertura assicurativa.

Inoltre venivano eseguite:

10 perquisizioni personali e domiciliari per la ricerca di armi e stupefacenti;

1 proposta di foglio di via obbligatorio inoltrata alla Questura di Palermo nei confronti di un soggetto residente fuori dal territorio delle Madonie, il quale non ha saputo fornire una valida giustificazione circa la sua presenza sul territorio.

[020318]