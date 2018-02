Sicilia, meteo: a partire da oggi ulteriore crollo della temperatura con nevicate tra i 7/800 metri

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un nuovo impulso instabile metterà ancor più in movimento la depressione fredda presenta sulla nostra Sicilia. E’ atteso quindi ancora tempo pienamente invernale con apporti d’aria artica provenienti da Nord.

Le temperature diminuiranno drasticamente a causa dei venti gelidi fino ad arrivare al di sotto delle medie stagionali. Potrà quindi esserci l’occasione per qualche nevicata intorno ai 700 – 800 metri.

Ma andiamo con ordine: Oggi, mercoledì 14, la perturbazione scivolerà lungo il Tirreno con fenomeni anche di moderata intensità sulla nostra Sicilia con neve che potrà cadere a partire dai 500 metri con fenomeni che si attenueranno nella tarda serata.

Questo vortice di Bassa Pressione tenderà a scivolare verso SudEst prendendo di mira la nostra Sicilia con i fenomeni più rilevanti sul settore Tirrenico ma non escludo possano esserci anche dei temporali nelle zone interne. Dicevamo delle temperature che torneranno prepotentemente invernali in particolar modo le minime che non andranno oltre i 5°C. Questa situazione è destinata a durare almeno fino a tutta la prossima settimana.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato