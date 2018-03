Sicilia, meteo: sta per arrivare il freddo artico con una notevole diminuzione delle temperature e il ritorno della neve

Connect on Linked in

Ormai ci siamo, come avevo anticipato in questo articolo, da domani, lunedì 19, giungerà l’aria fredda artica di estrazione Artica che farà crollare le temperature.

Siamo dunque alla vigilia del ribaltone meteo che determinerà il classico colpo di coda invernale… e che colpo! Intendiamoci eh, nulla di anomalo o raro perchè questi sbalzi termici sono un classico per il mese di marzo, però che arrivasse addirittura aria fredda dalla Russia non è poi così tanto normale di questi tempi.

Una parte di quest’aria si getterà a capofitto sul nostro Mediterraneo, mentre al Nord ci sarà il Burian-bis che farà arrivare la neve a quote di collina se non addirittura in pianura, profilando un clima invernale con temperature che scenderanno drasticamente sulla nostra Sicilia portando anche la neve in alcune zone montuose e ovviamente anche sull’Etna soprattutto nelle giornate di giovedì 22 e domenica 25 dove complessivamente cadranno ben 60cm di neve fresca.

Il clou di questa irruzione sarà appunto tra mercoledì 21 (inizio primavera astronomica) e Venerdì 23 quando ci sarà il rischio di gelate fino a bassa quota con temperature minime che non andranno gli oltre 3°C, le minime infatti in alcune zone toccheranno i -3°C.

Anche sulla nostra Canicattì potrebbe esserci il rischio di nevischio in particolar modo nella notata tra giovedì 22 e Venerdì 23. Tutto questa sarà accompagnato da moderati venti. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato