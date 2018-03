Sicilia, meteo: ultime 48 ore di clima mite, poi dal weekend sferzata fredda con drastica diminuzione della temperatura

Connect on Linked in

Marzo pazzerello esce il sole e prendo l’ombrello. Così dice un vecchio proverbio, ed in effetti la situazione in essere sta volgendo su questa direzione se non fosse per l’ondata di freddo, il classico colpo di coda invernale, che ci farà battere i denti.

I prossimi giorni saranno caratterizzati da notevoli sbalzi termici in un contesto che si addice all’inizio della Primavera. Tra oggi e domani assisteremo ad una notevole impennata termica con valori che sfioreranno i 24/25°C su Catania e Palermo dovuta al richiamo di correnti Nord Africane; non escludo punte di 28/29°C.

Ma andiamo con ordine: il 21 Marzo segnerà l’inizio della Primavera ma dal punto di vista meteorologico andremo incontro ad una decisa ricaduta invernale. Tutto farebbe pensare all’addio dell’inverno ma non sarà così perchè da domenica giungerà sulla nostra Sicilia una perturbazione che non solo porterà il freddo, ma ci saranno anche le precipitazioni, in alcuni casi, anche moderate.

Sull’Etna si prevedono ben 15 cm di neve fresca. Passando alle temperature ci saranno sbalzi notevoli principalmente nei valori minimi con i +15°C di oggi e domani, Sabato 17; ai -1/-2°C di Mercoledì 21 (inizio Primavera). Il tutto sarà accompagnato da moderati venti di Maestrale provenienti da Est. Per tutti gli altri aggiornamenti del caso vi rimando al prossimo mio articolo meteo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato