Sicilia, Musumeci: puntiamo ad un aumento del 20% sul turismo nel 2018″

Il presidente della Regione Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa alla Borsa Internazionale del Turismo in corso presso la fieramilanocity, ha dichiarato l’obiettivo stagionale del governo dell’isola, che intende puntare su un aumento del turismo del 20 per cento in più nel 2018:

“Stiamo promuovendo i comuni perché acquisiscono titoli e dopo Palermo puntiamo su Agrigento come capitale della cultura del 2020. Il governo darà un milione di euro agli enti che conquisteranno titoli. E il primo milione lo incasserà Palermo.

Ci guardano con interesse anche quelli che amano vacanze lontane dal caos e da contaminazioni di grandi flussi turistici” – ha aggiunto Musumeci.”Non è possibile – ha inoltre osservato il governatore – che la Sicilia debba affidarsi all’autonomia di tanti attori pubblici e privati. Serve un coordinamento, una rete, un marchio unico per l’attività promo-pubblicitaria. Ho pensato anche a uno slogan: Sicilia, il Paradiso in terra “.

Di Pietro Geremia