Connect on Linked in

Da alcune indiscrezioni emerse dall’ultima riunione della Giunta Regionale Siciliana, che non ha ancora ufficializzato nulla sull’argomento, è emerso che sarebbe stato individuato il 10 giugno 2018 come la data più probabile per le prossime elezioni amministrative in Sicilia, con eventuali ballottaggi due settimane dopo, l’ultima domenica del mese.

I Comuni interessati sono ben 132 con l’aggiunta dei cinque capoluoghi di provincia: Messina, Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa.

Di Pietro Geremia