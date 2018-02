Sicilia, Sgarbi presenta le dimissioni, Musumeci da l’incarico a Pierobon

Print This Post

Tempo di cambiamento nella giunta regionale siciliana. Come prospettato già da tempo infatti, Vittorio Sgarbi ha annunciato che entro maggio lascerà l’incarico ai Beni Culturali.

Il presidente Musumeci intanto ha già designato come assessore ai Rifiuti e all’Energia Alberto Pierobon, tecnico veneto scelto dall’Udc per sostituire il dimissionario Vincenzo Figuccia.

Dopo quasi un mese infatti, quello che sarà il nuovo assessore della giunta Musumeci ha finalmente deciso di sciogliere le ultime remore accettando quindi l’incarico. Per una new entry quindi ci sarò una imminente uscita dato che Sgarbi ha già confermato che lascerà l’incarico a maggio per assumerne un altro a livello nazionale.

L’ambizione di Sgarbi infatti, è quella di fare il ministro dei Beni Culturali in un ipotetico governo di centrodestra.

Di Pietro Geremia