Strade interpoderali in Sicilia, approvato il progetto del Comune di Canicattì

E’ stata pubblicata la graduatoria definitiva dei finanziamenti approvati per la ristrutturazione delle strade interpoderali in Sicilia, finalizzati a migliorare l’accessibilità alle aziende agricole.

Il comune di Canicattì, nel novembre del 2016, aveva partecipato al bando relativo alla misura 4.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Cinquanta milioni di euro il totale della dotazione prevista per un ammontare di settantotto progetti finanziati in tutta la regione dall’assessorato dell’Agricoltura.

Per la provincia di Agrigento sono stati solo quattro gli Enti locali i cui progetti sono stati approvati, tra questi quello del Comune di Canicattì.

Già nel novembre del 2017 il sindaco Ettore Di Ventura e la sua Giunta, saputo che il progetto in graduatoria era in buona posizione, si erano detti molto ottimisti sull’esito positivo della valutazione.

Oggi la risposta definitiva: Il progetto del Comune di Canicattì, redatto dai tecnici dell’UTC, è rientrato nei finanziamenti e quindi sarà sovvenzionato per un importo di 673 mila euro.

Le strade interpoderali oggetto della ristrutturazione sono quelle di “Passo d’Alì, Pidocchio e Grotticelli”.

“Siamo molto soddisfatti per l’ottima notizia – commenta il Sindaco Di Ventura – Abbiamo seguito tutto l’iter fin dalle fasi iniziali, speriamo che i lavori abbiano inizio al più presto e vedere realizzati quei lavori di miglioramento nelle zone dove ricadono parecchie delle aziende agricole presenti nel territorio”.