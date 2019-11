12 studenti universitari in ospedale per possibile intossicazione alimentare: la testimonianza di un canicattinese

Connect on Linked in

Una serata da dimenticare per dodici studenti universitari finiti , venerdì sera in ospedale per una possibile intossicazione alimentare.

Tutti i ragazzi che hanno accusato malori avevano mangiato nella mensa universitaria dei Collegi ad Urbino, secondo quanto riferito dal personale medico del locale Pronto Soccorso e riportato in un articolo del corriere adriatico.it .

“Chi si è sentito male ha mangiato risotto allo scoglio e piselli” ha aggiunto uno dei ragazzi presenti colpiti da malore. I sintomi erano comuni a tutti gli studenti : mal di stomaco, nausea e sudori freddi.

Tra gli intossicati anche uno studente canicattinese, Davide Nicitra che commenta così:

” Ho passato dei momenti terribili, per fortuna adesso sto molto meglio, mi dispiace per chi l’ha presa talmente male da essere ancora in ricovero. Mi ritengo fortunato nonostante ciò. È assurdo non poter più stare tranquilli nel consumare un pasto in mensa, specialmente per chi ha diritto ad una borsa di studio. I casi sono stati circa 50″ .

Sull’argomento sono intervenuti con una nota i rappresentanti del consiglio degli studenti .