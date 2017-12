Vittoria, litiga con la moglie e si da fuoco in strada: 50 enne ricoverato

Print This Post

Tragedia a Vittoria in provincia di Ragusa dove un uomo di 5o anni, dopo aver avuto una discussione con la moglie, è sceso in strada, in contrada Cozzo a Vittoria, e dopo essersi cosparso di alcol si è dato fuoco.

L’uomo è stato soccorso dal fratello che lo ha trasportato all’ospedale di Vittoria, i medici del pronto soccorso, vista la gravità delle ustioni, ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il 50enne ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 30% del corpo.

Sull’episodio indaga la polizia.