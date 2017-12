Agrigento, vasi sdradicati in via Atenea: indagini in corso

Connect on Linked in

Non si fermano gli atti di inciviltà ad Agrigento, dopo i furti di vasi avvenuti al viale della Vittoria adesso la biasimabile azione è stata ripetuta in via Atenea dove sono stati sdradicati alcuni dei vasi posti sul marciapiede per abbellire la via.

Un’azione che ha fatto indignare non solo i commercianti che avevano dedicato tempo e denaro per sistemare le piante decorative ma anche tanti cittadini che criticano fermamente l’azione compiuta da qualche incivile che penalizza l’immagine della città.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.