Sicilia, agricoltrura nella piana di Catania: appello della Cia al ministro Martina

E’ crisi per il settore agrumicolo. Lo afferma, in una nota, la Cia-Agricoltori italiani nel chiedere che il ministro delle Politiche agricole, alimentare e forestali Maurizio Martina “vada subito in Sicilia a cercare di risolvere la questione che coinvolge il territorio orientale, in particolare la Piana di Catania tra il versante siracusano e le propaggini degli Erei, colpita duramente da avversità atmosferiche, siccità oltre che dal virus Tristeza”.

Al momento, precisa la confederazione agricola, le problematiche che riguardano il sistema nel complesso si incentrano in particolare sui livelli occupazionali, anche dell’indotto e sull’economia agricola delle imprese a forte rischio.

La Cia che ha già sollecitato il ministro in merito alla situazione relativa al settore agrumicolo italiano, portando alla sua attenzione, già alla fine di dicembre, la documentazione prodotta proprio in merito a questo tema, ritiene che ”vadano accelerati i tempi”.

Giovedì 11 gennaio si terrà a Roma il Tavolo nazionale del settore agrumicolo. Lo annuncia, in una nota, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali nel precisare che la riunione è stata convocata per un confronto sull’andamento del mercato nazionale, sulle prospettive di breve e medio periodo e per condividere nuove azioni di contrasto alla crisi del settore. All’incontro parteciperanno i rappresentanti delle Regioni, delle organizzazioni agricole e delle organizzazioni dei produttori oltre alla grande distribuzione.