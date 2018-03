Sicilia, borse di studio di 10 mila dollari per progetti che incidono nel territorio

Per il quinto anno consecutivo l’I, attraverso il Programma di ricerca “”, sostiene la ricerca nell’ambito delleCinque gli assi tematici: la, lela, con particolare riferimento ai grandi centri urbani , i(Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro e la.​Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è finanziato dalche supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interessati a una reale trasformazione della società ().Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.).

Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 13 aprile 2018

Per maggiori informazioni e link al materiale di candidatura, visitare la pagina specifica sul sito dell’Istituto Pedro Arrupe

