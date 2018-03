Concorso per studenti di psicologia, psicologi e psicoterapeuti: premi in denaro

La Se.F.a.P. Srl in collaborazione con la Fondazione Italiana Gestalt, organizza il concorso letterario nazionale denominato “Gli Artigiani della Gestalt” consistente nella presentazione di opere letterarie (saggistica e narrativa) dal tema: “Dalla libertà dialogica alla responsabilità condivisa”.

Destinatari del concorso:

Studenti in Psicologia italiani e non (con titolo italiano o riconosciuto in Italia)

Laureati in Psicologia italiani e non (con titolo italiano o riconosciuto in Italia)

Medici iscritti a scuole di Psicoterapia italiani e non (con titolo italiano o riconosciuto in Italia)

Psicoterapeuti italiani e non (con titolo italiano o riconosciuto in Italia).

Saranno presenti due macrosezioni:

Saggistica: da 12 a 15 cartelle (Per cartella si intende un foglio di lavoro da 2.500 battute).

L’Autore espone una propria ipotesi rispetto al tema del concorso e presenta argomentazioni a sostegno di questa.

Narrativa: da 24 a 30 cartelle

L’Autore espone un racconto, reale o fantastico, che esprime la sua idea circa il tema del concorso e le sue implicazioni.

Premi :

Le opere che risulteranno vincitrici saranno premiate, a titolo di corrispettivo per prestazione d’opera, come segue:

1° classificato premio in denaro 4.000 euro più, alternativamente, una borsa di studio di un anno ad un corso organizzato dalla SIG in psicoterapia o counseling, per il vincitore/vincitrice o per persona che egli/ella vorrà nominare;

2° classificato premio in denaro 2.000 euro più, alternativamente, una borsa di studio di un anno ad un corso organizzato dalla SIG in psicoterapia o counseling, per il vincitore/vincitrice o per persona che egli/ella vorrà nominare;

3° classificato premio in denaro 1.000 euro più, alternativamente, una borsa di studio di un anno ad un corso organizzato dalla SIG in psicoterapia o counseling, per il vincitore/vincitrice o per persona che egli/ella vorrà nominare.

Il termine ultimo per la partecipazione al concorso è il prossimo 31 maggio.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili nel regolamento completo.

Fonte: informa-giovani.net