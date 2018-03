Concorso per marescialli militari con competenze professionali e tecniche

Connect on Linked in

Il Ministero della Difesa ha indetto tre concorsi per 45 Marescialli che saranno operativi nelle Forze Armate con qualifiche tecniche.

In particolare le tre selezioni sono per le seguenti figure: Concorso pubblico per 27 Marescialli dell’Esercito in servizio permanente con la Specializzazione Sanità, suddivisi tra: 13 posti per Infermieri ; 6 posti di Tecnici di radiologia medica ; 2 posti di Tecnici di laboratorio biomedico ; 1 posto di Tecnico ortopedico ; 3 posti per Fisioterapisti ; 2 posti per Igienista dentale.

Concorso pubblico per 13 Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nella categoria Servizio Sanitario del Corpo Equipaggi Militari Marittimi, suddivisi tra: 8 posti Servizio Sanitario – Infermieri ; 3 posti Servizio sanitario – Tecnici sanitari / Fisioterapista ; 2 posti Servizio sanitario – Tecnici di laboratorio biomedico.

Concorso pubblico per 5 Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente per la Categoria Supporto, suddivisi tra: 1 posto Specialità Informatica e Cibernetica ; 4 posti Specialità Manutenzione Tecnica, Qualifica Edile.

I requisiti variano per le diverse posizioni, ma per tutti è prevista la cittadinanza italiana e il non aver compiuto i 32 anni di età.

I concorsi per titoli ed esami si svolgeranno mediante:

prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive; accertamento dell’idoneità psico-fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale; prova orale; valutazione dei titoli di merito.

La data di scadenza per la presentazione delle candidature online è il prossimo 8 aprile.

Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “Concorsi” del sito del Ministero della Difesa.

Fonte: informa-giovani.net