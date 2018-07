Palermo, spaccio di cocaina nel quartiere Ballarò: 4 persone arrestate

Print This Post

Ennesimo servizio antidroga effettuato nel quartiere “Ballarò” dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile in particolare la Squadra Motociclisti hanno arrestato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente i cittadini stranieri:

– O.E., nato in Nigeria, classe 1999, domiciliato in via Decollati;

– C.I., nato in Nigeria, classe 1988, domiciliato in via Decollati;

– O.F., nato in Nigeria, classe 1995, domiciliato in via Montesanto;

– J.L., nato in Nigeria, classe 1988, domiciliato in via Decollati.

I quattro, a seguito di un servizio di osservazione, sono stati sorpresi dai Carabinieri in via Martoglio mentre erano impegnati, in concorso fra di loro, nell’attività di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina.

I quattro dopo avere ricevuto anche via telefono le ordinazioni della sostanza stupefacente, si recavano a turno presso un magazzino gestito da due donne nigeriane, su cui sono in corso le indagini e prelevavano lo stupefacente, mettendolo prima in bocca e consegnandolo successivamente dopo al compratore di turno.

Durante l’operazione sono stati identificati e segnalati poi all’Autorità Prefettizia due acquirenti di nazionalità italiana che avevano appena acquistato una dose della predetta sostanza.

Al termine delle formalità di rito, i cittadini nigeriani sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Dopo la convalida degli arresti, il giudice ha disposto per J.L. l’obbligo di dimora nel Comune di Palermo, mentre ha disposto per gli altri tre l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.