Corleone, operazione antidroga: 6 misure cautelari

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il notevole incremento dei controlli e dei servizi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Corleone sta rendendo sempre più fitte e inviolabili le maglie della giustizia.

Alle prime luci dell’alba di mercoledì 12 settembre, i militari della Compagnia Carabinieri di Corleone, hanno eseguito 6 ordinanze di applicazione di misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della competente Procura della Repubblica, nei confronti di altrettanti indagati resisi responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione, denominata “Giustizia”, in ricordo di una delle opere del famoso scrittore Federico De Roberto, a cui è intitolata la strada ove avvenivano i traffici illeciti, scaturisce da una lunga e complessa attività investigativa condotta dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Corleone, che ha consentito di disarticolare, mediante sofisticate attività di indagine, un sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti nel locale centro.

L’indagine, iniziata nel mese di ottobre 2016, si è conclusa questa mattina con l’esecuzione di 2 obblighi di dimora nel comune di Corleone e 5 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella sua fase esecutiva, l’operazione ha visto l’impiego di circa venti Carabinieri e di personale del Nucleo Cinofili di Palermo.

Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, venivano inoltre eseguite delle perquisizioni domiciliari e personali alla ricerca di stupefacenti, al termine delle quali venivano deferiti in stato di libertà due soggetti poiché trovati in possesso di complessivi grammi 12 circa di hashish, uno spinello, bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Non accenna a placarsi l’opera di controllo da parte dei Carabinieri di Corleone e continueranno incessanti le attività dei militari della Benemerita nella cittadina volte alla prevenzione dei reati ed al contrasto di attività illecite, con particolare attenzione alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reati spesso rivolti ai giovani