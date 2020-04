Favara, 47enne trovata deceduta in casa: tampone negativo al Covid-19

Print This Post

Nella notte scorsa una 47enne originaria di Favara è stata ritrovata deceduta all’interno della propria abitazione situata in via Delle Muse.

Trattandosi inizialmente di una morte senza spiegazioni una volta trapelata la notizia e avvisate le autorità queste nella stessa mattinata hanno deciso di effettuare alla salma della donna, che in vita era stata assistita da una suora, il tampone da covid-19 risultato essere fortunatamente negativo.

Stando alle prime analisi il decesso della povera vittima sarebbe dunque avvenuto per cause naturali.