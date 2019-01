Palermo, turista derubato: arrestato borseggiatore

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Mercoledì scorso i Carabinieri della Stazione di Palermo – Resuttana Colli, impegnati in un servizio di contrasto dei reati predatori, hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato, P.G. palermitano classe 1960.

Gli uomini dell’Arma vestiti in abiti civili, confusi tra i tanti palermitani e turisti presenti all’interno del mercato rionale di viale Campania, hanno notato il 58enne seguire con fare sospetto un turista, distratto a guardare le varie bancarelle.

I Carabinieri hanno deciso di pedinare il Palazzo che pochi minuti dopo, con una mossa fulminea, utilizzando una pinza sottile lunga circa 20 cm. una banconota da 20 euro dalla tasca posteriore del pantalone.

L’uomo, fermato in flagranza dagli operanti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato tratto in arresto e giudicato con il rito direttissimo presso il Tribunale di Palermo. In quella sede, a seguito di convalida è stato sottoposto all’obbligo di dimora.