Canicattì, in auto con la droga: denunciati 1 agricoltore e un minorenne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sono incappati nottetempo ad un posto di blocco dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Canicattì (Ag), attuato in una delle principali arterie cittadine, in occasione del fine settimana.

Sono finiti così in manette un insospettabile agricoltore 38 enne, assieme ad un giovanissimo studente 17 enne. Era notte quando i militari dell’Arma gli hanno imposto l’Alt.

I due hanno sin da subito mostrato un evidente nervosismo, che è aumentato quando i Carabinieri, oltre ai documenti, gli hanno chiesto di scendere dell’auto per poterla ispezionare.

Ed infatti, nel corso della successiva perquisizione, dalla parte sottostante un sedile dell’auto è saltato fuori un panetto di “Hashish” ben occultato, del peso complessivo di circa un etto, subito sequestrato dai militari. I due individui, in quel momento, non hanno fornito alcuna giustificazione in merito alla droga rinvenuta.

Subito dopo sono scattate anche delle perquisizioni domiciliari a carico dei due soggetti fermati, a seguito delle quali i militari dell’Arma hanno rinvenuto ulteriori 30 grammi di Hashish e due bilancini elettronici di precisione. La sostanza stupefacente recuperata, se ceduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alcune centinaia di euro.

Per i due individui sono pertanto scattate le manette ai polsi con l’accusa di “Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”. Il maggiorenne è stato ristretto agli arresti domiciliari, mentre il minore, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato accompagnato presso un apposito istituto penale.

L’operazione svolta, rientra in una forte intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri Agrigento. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati vari i blitz effettuati in ogni angolo delle provincia dai reparti dell’Arma, con un significativo sequestro di sostanze stupefacenti di varia natura.