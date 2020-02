Canicattì, 48enne condannato a 6 mesi per smaltimento illegale di rifiuti

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini del commissariato di Canicattì guidati dal Vice Questore Cesare Castelli hanno arrestato e posto ai domiciliari un 48enne per abbandono e smaltimento illegale di rifiuti.

La procedura avviata dagli agenti della città dell’Uva Italia è entrata in esecuzione in seguito all’ordinanza in tema di misure alternative alla detenzione emessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in cui l’imputato, pluripregiudicato e già sorvegliato speciale, veniva dunque condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di smaltimento illegale di rifiuti non autorizzato.